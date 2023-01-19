Уроки, которые монгольская демократия может извлечь из сложного 2022 года

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CentralAsia (MNG) - Прошлый год был омрачен значительными политическими событиями в Монголии. В январе 2022 года Банк развития Монголии (БРМ), поддерживаемый государством банк Монголии, созданный для финансирования проектов, поддерживающих экономику, столкнулся с серьезным скандалом, когда стало известно, что просроченные кредиты на сотни миллионов долларов США не были погашены, и что многие кредиты были выданы лицам с политическими связями без особого контроля или надзора.

В апреле мирные и органичные протесты под руководством молодежи призвали политиков «делать свою работу» из-за ухудшения состояния экономики и отсутствия политической ответственности и действий. Эти демонстранты представили список требований, направленных на предотвращение дальнейшей инфляции, поддержку отечественной промышленности и ограничение государственных расходов.

В декабре в национальном скандале было замешано более 40 высокопоставленных государственных чиновников, виновных в потере государственного угля на сотни миллионов долларов. Тысячи протестующих собирались в течение нескольких недель в холодную погоду у здания парламента Монголии, Дворца Великого Государственного Хурала, а также в столице Улан-Баторе и по всей стране.

Эти заметные скандалы и протесты — лишь некоторые из последних трех десятилетий демократии в Монголии. Недавний опрос IRI выявил растущее недовольство граждан коррупцией и демократическими институтами. Поскольку экономика является главной заботой монголов, а уровень инфляции в стране в среднем составляет около 14% в течение года, 74% считают, что политические партии, представляющие их в парламенте, делают недостаточно для удовлетворения потребностей граждан.

В то время как 50% граждан также считают, что лучший способ развития демократии – это борьба с коррупцией, 64% недовольны тем, как развивается демократия в Монголии. В целом 58% недовольны направлением, в котором движется Монголия. Монголам надоела нерешенная коррупция в их правительстве. Но что можно сделать, чтобы вернуть доверие народа, особенно в преддверии парламентских выборов 2024 года?

После скандалов с БРM и кражей угля Великий Государственный Хурал и политические партии обязались бороться с коррупцией и привлекать виновных к ответственности. Однако эта схема сохранилась: разгорается коррупционный скандал, публичные демонстрации призывают к ответственности, официальные лица обещают не допустить повторения подобного, а затем правительство не реализует действенных стратегий борьбы с коррупцией, чтобы разорвать порочный круг.

Внутри политические партии должны обучать своих членов этичному поведению, борьбе с коррупцией и другим методам надлежащего управления. Внешне повышенное внимание и освещение этих вопросов журналистами-расследователями и международными беспартийными организациями может обеспечить критический анализ, необходимый для информирования общественности и содействия прозрачности и подотчетности в Монголии.

С 2020 года в рамках финансируемой USAID программы «Усиление участия женщин и молодежи в избирательных и политических процессах в Монголии» и в сотрудничестве с House Democracy Partnership (HDP) IRI и партнеры поддерживают политическую подотчетность в Монголии, проводя аудит предвыборных обещаний, создание диалогов с участием многих заинтересованных сторон и содействие проведению консультаций по таким темам, как прозрачность законодательства, надзор и взаимодействие избирателей с Великим Государственным Хуралом. Эта работа совпала с разработкой платформы D-Parliament, принятием Закона о парламентском контроле и последующими публичными слушаниями и дискуссиями между политиками и гражданами по таким вопросам, как БРM и скандалы с кражей угля, а также повышение приоритетов женщин и их участие в политических процессах.

Эти примеры дают политикам возможность по-настоящему выслушать своих избирателей и совместно разработать решения. Хотя иногда эффективность этих усилий подвергалась сомнению из-за проблем с реализацией Великого Государственного Хурала – нехватки места для участников, отсутствия четких ожиданий и дальнейших шагов, отсутствия прозрачности информации и документации, технологических трудностей и других препятствий – они могут быть инструментами здоровых демократических институтов, если они эффективно используются как выборными должностными лицами, так и гражданами.

Поскольку монголы оставили 2022 год позади, но все еще борются с его проблемами — последствиями скандалов, ухудшением состояния экономики, политическим давлением и недовольством работой правительства — предвыборный период 2023 и 2024 годов может стать для монгольской демократии возможностью задуматься и учить. Избранным должностным лицам необходимо будет говорить и предпринимать реальные шаги для повышения прозрачности и политической подотчетности в правительстве, если они действительно надеются бороться с коррупцией.

В этом новом году IRI продолжит поддерживать демократический путь Монголии, поскольку граждане и правительство учатся на ошибках вчерашнего дня и готовятся к выбору завтрашнего дня.

источник: International Republican Institute

перевод: Татар С.Майдар

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