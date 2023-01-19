Сотрудники монгольской полиции по борьбе с наркотиками отправятся в США на специализированное обучение

CentralAsia (MNG) - Сотрудники отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков пройдут обучение английскому языку на Филиппинах, сообщили в Минюстиции.

«102 офицера полиции и внутренних войск примут участие в вакуумном обучении английскому языку на Филиппинах. Эти офицеры должны пройти обучение в качестве детективов, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с наркотиками и отмыванием денег, в Соединенных Штатах», — сказал министр Юстиции и внутренных дел, Нямбаатар Хишгээ.

В целях расширения возможностей офицеров полиции и внутренних войск, обеспечения социального обеспечения и предоставления возможностей для обучения на официальном сайте Главного полицейского управления был объявлен процесс отбора для изучения «вакуумного обучения английскому языку на Филиппинах». Всего для участия в отборе подали заявки 183 сотрудника вышеуказанных органов, отбор состоялся 17 января 2023 года, прошли 102 из них. Отобранные офицеры будут учиться на Филиппинах в течение 2 месяцев со 100-процентной стипендией, начиная со следующего месяца.

По данным Главного управления полиции, они намерены переподготовить офицеров, принимавших участие в тренинге, и обучить их, чтобы они стали специализированными детективами в области расследований по делам о наркотиках и отмыванию денег в США.

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