Молодой монгол создал фирменный дизайн известного баскетболиста Куинна Кука

CentralAsia (MNG) - Молодой монгол по имени Б.Балжинням разработал фирменный логотип двукратного чемпиона НБА Куинна Кука. Он работает в индустрии дизайна уже пять лет и создал более 100 логотипов.

«Первой аутсорсинговой работой был брендинг двукратного чемпиона НБА. Для меня было честью заниматься брендингом такого великого спортсмена. Спасибо», – написал Балжинням.

Б.Балжинням

Куинн Александер Кук (Quinn Alexander Cook; род. 23 марта 1993 года в Вашингтоне, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Сакраменто Кингз». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета Дьюка «Дьюк Блю Девилз». Выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был выбран. Чемпион НБА 2018 года в составе Голден Стэйт Уорриорз и 2020 года в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

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