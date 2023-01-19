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Монгольские хирурги спасли 2-месячного ребенка с врожденными аномалиями легочной вены

CentralAsia (MNG) -  Впервые в Монголии бригада хирургов врожденных пороков сердца Третьей государственной центральной больницы спасла жизнь двухмесячному ребенку с диагнозом «полностью неправильный вход в легочную вену».

Этот тип комбинированного тяжелого порока, входящий в перечень неизлечимых врожденных пороков сердца в Монголии, в нашей стране диагностируется 3-4 раза в год.

По данным Минздрава, это первый случай, когда бригада хирургов детских врожденных пороков сердца провела операцию самостоятельно.

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