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В ДТП на границе Монголии и Китая пострадали трое

CentralAsia (MNG) -  В результате дорожно-транспортного происшествия на монголо-китайском пограничном переходе пострадали три человека. Авария произошла во вторник на въезде в Замын-Ууд — пограничный переход Эрэн-хото между Монголией и Китаем — после того, как контейнеровоз врезался в два седана.

На данный момент точное число пострадавших не установлено. Водитель, устроивший аварию, был пьян и скрылся.

По словам источника, увеличилась очередь грузовиков, въезжающих в Эрэн-хото со стороны Замын-Ууд, и было перекрыто одно направление четырехполосной дороги. С тех пор, как Китай открыл границу с Монголией, в очереди на пересечение границы выстроились 730 автомобилей. Китай открыл свои границы 8 января.

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