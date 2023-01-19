Поэтесса, советник экс-президента Халтмаагийна Баттулги арестована по делу о госизмене

поэтесса Хулан

CentralAsia (MNG) - Следователи Главного разведывательного управления предъявили гражданке и известной поэтессе Монголии Хулан Цоодол обвинение в государственной измене.

Как сообщил интернет-портал Zarig, она была арестована и задержана Главным разведывательным управлением вчера ночью 01:00 по обвинению по статье 19.4.1 Уголовного кодекса.

Согласно статье 19.4.1 Уголовного кодекса гражданин Монголии согласился сотрудничать со спецслужбой иностранного государства и сотрудничал; похищение, сбор, хранение или передача сведений, документов и предметов, относящихся к государственной тайне, либо передача с целью выдачи иностранной организации или гражданину, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

На данный момент неизвестно, с какими зарубежными спецслужбами работала поэтесса.

Хулан работала штатным советником по культурной и религиозной политике экс-президента Халтмаагийна Баттулги.

Хулан Цоодол (родилась в 1968 году в Улан-Баторе) — монгольская поэтесса. Она начала свою карьеру в 1986 году и дважды выигрывал Хрустальный кубок конкурса поэзма. Ее отец Цоодол Дөнгөт также известный поэт.

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