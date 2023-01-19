МЧС Украины уточнило число погибших при крушении вертолета под Киевом

CentralAsia (CA) - МЧС Украины обновило данные о жертвах крушения вертолета в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 25 человек пострадали (в том числе 11 детей), 14 человек (в том числе 1 ребенок, а также руководство украинского МВД) — погибли.

«По состоянию на 15:45 (по местному времени) в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших и 29 пострадавших. Вертолет, в котором находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель, упал в жилом квартале рядом с детским садом.