Новым главой МВД Украины назначили начальника полиции

Игорь Клименко

CentralAsia (CA) - Правительство Украины назначило главу Нацполиции Игоря Клименко временно исполняющим обязанности министра внутренних дел, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет определена кандидатура нового руководителя ведомства.

Предыдущий глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах. Вместе с ним на борту вертолета были его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Чиновники летели на вертолете Eurocopter AS332 Super Puma, который был передан Украине Францией. Он упал на детский сад. По уточненным данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, число жертв катастрофы составляет 14 человек, включая экипаж вертолета и одного ребенка. 25 человек пострадали, среди них 11 детей. СБУ в числе вероятных причин аварии называла нарушение правил полета, техническую неисправность и «умышленные действия». По словам очевидцев, перед падением вертолет совершил несколько кругов над городом на небольшой высоте.

Игорь Клименко — глава Национальной полиции Украины с сентября 2019 года. Одновременно с назначением его на пост временно исполняющего обязанности министра премьер-министр Денис Шмыгаль сделал его заместителем главы МВД.

Погибший министр Денис Монастырский ранее был депутатом от президентской партии «Слуга народа», он занял пост главы МВД летом 2021 года, сменив Арсена Авакова.