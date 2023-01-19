Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон

CentralAsia (CA) - В Донбассе каждый день идут ожесточенные бои, украинские военные держатся «стойко и крепко», пока российские войска наступают, однако обе стороны утомляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Давосском форуме.

«Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже», — сказал он, говоря о замедлении боевых действий.

Зеленский предупредил, что Россия занимается усилением и «подготовкой к реваншу».

13 января газета The Washington Post опросила военных экспертов о назначении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск военной операции в Украине. По их словам, смена командующего может свидетельствовать о намерении президента Владимира Путина начать наступление.

16 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что освобождение находящейся под контролем Украины территории региона могут начать весной. По данным The New York Times, западные страны торопятся передать ВСУ современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений в связи с ожидаемым весенним наступлением российских войск.