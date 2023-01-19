В украинских Броварах объявлен трехдневный траур по погибшим в результате крушения вертолета
- Азия и мир, общество
- 10:22, 19 января 2023
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CentralAsia (CA) - В Броварах (Киевской области) в связи с крушением вертолёта объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко в Telegram-канале.
«В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде...», -написал Сапожко.
Также городской голова выразил соболезнования родным и близким погибших.
В Броварах 18 января вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. По уточненным данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, число жертв катастрофы составляет 14 человек, включая экипаж вертолета и одного ребенка. 25 человек пострадали, среди них 11 детей.
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