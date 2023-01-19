Власти Казахстана уточнили, кого коснутся новые правила въезда

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CentralAsia (KZ) - Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180 дней, коснутся только тех иностранных граждан, которые въехали в страну после 27 января. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров.

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет», — пояснил Алдонгаров.

Правило не распространяется на тех, кто приехал в страну по визе (для таких людей срок пребывания заканчивается с истечением визы) или находится там на основании разрешения на временное проживание, уточнил чиновник.

Он рассказал, что обновление миграционного порядка — это не «ужесточение», а приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными нормами. «Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее»,— отметил Алдонгаров.

В Казахстане с 27 января вступят в силу обновленные миграционные правила. Граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы — не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода. Таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и возвращаясь вновь.

Минтруд Казахстана в декабре 2022 года сообщил, что в стране находятся 298 тыс. россиян, из которых 30 тыс. легально трудоустроены, поэтому имеют временную регистрацию. С начала частичной мобилизации в России в Казахстан прибыли 837 тыс. россиян, выехали — 780 тыс.

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