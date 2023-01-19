экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане за сутки зарегистрировали 101 случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции и 4 случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 215 случаев КВИ+ и 90 665 случаев КВИ-.

На 19 января лечение получают 1 967 человек (1 820 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах остаются 154 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 813. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com