В Казахстане за сутки зарегистрировали 101 случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции и 4 случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 215 случаев КВИ+ и 90 665 случаев КВИ-.

На 19 января лечение получают 1 967 человек (1 820 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах остаются 154 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 813. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

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