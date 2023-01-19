В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 человек

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CentralAsia (CA) - В результате пожара, который произошел в жилом помещении инженерно-саперной роты в одной из воинских частей в Армении, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Пожар возник около 01:30 по местному времени в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области при невыясненных обстоятельствах, сообщил представитель ведомства Арам Торосян.

На месте проведены работы по тушению, отмечал он.