В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 человек
- Азия и мир, происшествия
- 11:32, 19 января 2023
- Просмотров: 363
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В результате пожара, который произошел в жилом помещении инженерно-саперной роты в одной из воинских частей в Армении, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Пожар возник около 01:30 по местному времени в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области при невыясненных обстоятельствах, сообщил представитель ведомства Арам Торосян.
На месте проведены работы по тушению, отмечал он.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.