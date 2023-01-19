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В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий в страны Европы прибыли в общей сложности почти восемь миллионов беженцев с Украины, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Европейские страны приняли 7 977 980 беженцев, назвали число в ведомстве. При этом за последнюю неделю их число выросло на 10 571. Больше всего украинцев обосновалось в России (2 852 395). В пятерку лидеров по числу беженцев с Украины также попали Польша (1 563 386), Германия (1 021 667), Чехия (482 049), Италия (167 925). Далее идут Испания, Великобритания, Болгария, Франция, а также Словакия, Румыния, Молдавия и другие государства.

В целом после начала военных действий в соседние страны выехали 17 688 845 человек, вернулись на Украину 9 585 700 человек.

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