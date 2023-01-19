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Токаев провёл консультации по роспуску депутатов мажилиса и маслихатов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов, сообщается на сайте Акорды.

Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.

«В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты», – сказал президент.

Во время консультаций, проводимых главой государства, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учётом высказанных предложений.

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