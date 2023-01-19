Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане последний звонок перенесли на 1 июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

«Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год у нас завершится 31 мая. 31 мая – это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учётом возрастных особенностей детей», – добавила Гульмира Каримова.

Теперь 1 июня школьники страны наряду с Международным днём защиты детей будут праздновать последний звонок, добавила она.

Каникулярный период остаётся прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней в году, отдыхают – 195 дней.

В августе 2022 года Минпросвещения утвердило решение о продлении учебного года в Казахстане на две недели – теперь учебный год будет завершаться 31 мая.

18 января 2023 года депутат партии Amanat Аманжол Алтай предложил перенести проведение последнего звонка в казахстанских школах с 31 мая на другой день. Дело в том, что 31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий и голода.

Кроме того, депутат заявил, что 31 мая каждый родитель должен провести поучительную беседу в семье. Так же, по его мнению, должны поступить учителя и проповедники в религиозных учреждениях. Собрания министров и акимов в этот день также должны начинаться с памяти жертв голода, считает депутат.

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