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AP: США поставит Украине оружие на сумму $2,6 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Объем нового пакета военной помощи, который власти США предоставят Украине, может составить $2,6 млрд, сообщает AP. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что новый пакет военной помощи могут принять в конце этой недели.

По данным AP, в новый пакет военной помощи могут войти: около 100 американских боевых бронированных машин Stryker и как минимум 50 боевых машин пехоты Bradley. Ранее газета Politico сообщала, что в пакет помощи войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника. По информации издания, танки Abrams не будут включать в пакет помощи из-за проблем с логистикой и сложностей с техническим обслуживанием.

За последнюю неделю несколько стран объявили о новой военной помощи Украине. Великобритания обещала передать Украине 14 танков Challenger 2. Минобороны Канады анонсировало поставку украинским вооруженным силам 200 единиц бронеавтомобилей.

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