ISW: Войска РФ наступают у Соледара и Бахмута и концентрирует силы в Запорожской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:22, 19 января 2023
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 19 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
Кроме того, российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции у Кременной.
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 18 января, что российские войска попытались контратаковать в районе Кременной, но маловероятно, что российские войска начнут контрнаступление в этом районе в ближайшее время, отмечают в организации. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
Украинские официальные лица указали, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий, пишет ISW.