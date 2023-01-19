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Путин окунулся в прорубь на Крещение
Владимир Путин принимал участие в крещенских купаниях в 2021 году
Владимир Путин принимал участие в крещенских купаниях в 2021 году

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что фото- и видеокадров момента купания Путина пресс-служба президента журналистам не предоставит.

«Сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал традиции», — сообщил представитель Кремля.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. Тогда президент окунулся в иордань на озере Селигер, в 2019 году сделал это в Подмосковье. В 2022 году Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По словам Пескова, в прошлом году представители церкви не рекомендовали делать это из-за пандемии COVID-19.

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