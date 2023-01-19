Зеленский не уверен, что Путин жив. Кремль дал ответ

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, потому что не уверен, что глава РФ жив. Об этом Зеленский заявил на Украинском завтраке в Давосе утром в четверг, 19 января.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», - заявил украинский президент.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера, усомнившегося, что Владимир Путин жив и принимает решения.

«Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», — заявил Песков.

В Кремле считают, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, «которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».