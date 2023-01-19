Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 330 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:36, 19 января 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 января.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 118530 (+760) человек,
танков - 3136 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
РСЗО - 442 (+0) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 287 (+0) ед,
вертолетов - 277 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),
крылатые ракеты - 749 (+0),
корабли / катера - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
специальная техника - 190 (+0).
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