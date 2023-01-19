Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 330 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:36, 19 января 2023

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 января. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 118530 (+760) человек, танков - 3136 (+6) ед, боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед, артиллерийских систем - 2122 (+14) ед, РСЗО - 442 (+0) ед, средства ПВО - 220 (+0) ед, самолетов - 287 (+0) ед, вертолетов - 277 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6), крылатые ракеты - 749 (+0), корабли / катера - 17 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед, специальная техника - 190 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia