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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 330 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 января.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 118530 (+760) человек,

танков - 3136 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,

РСЗО - 442 (+0) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),

крылатые ракеты - 749 (+0),

корабли / катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,

специальная техника - 190 (+0).

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