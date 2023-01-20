Танцовщица Бурмаа представит чудеса монгольского народного танца в Японии

CentralAsia (MNG) - Монгольская танцовщица Бурмаа Гунгээдаш, которая в настоящее время живет и работает в Японии, впервые выступит перед публикой в Sunny Hall в Токио 20 января 2023 года.

Она начала свою карьеру в ансамбле «Тумэн-Эх» и приехала в Японию, погрузилась в японское искусство и культуру, включая японский народный танец и чайную церемонию, и стала художником и учителем икебаны. Она была культурным мостом между Японией и Монголией, поддерживая монгольских артистов и их художественную и культурную деятельность.

Этим выступлением она покажет японской публике чудеса монгольского народного танца с участием талантливых монгольских артистов. Кроме того, представление икебаны будет драматизировано путем объединения традиционного монгольского наследия и современной народной музыки. Она родилась в семье художников в аймаке Дундговь. В этом спектакле принимают участие ее мать, исполнительница народных песен Хандсурэн Рэнцэн, ее двойняшка Шануу Төмөрчөдөр и ее двоюродная сестра, артистка балета Государственного академического театра оперы и балета Нандинцэцэг Мөнхжаргал.

В качестве почетного гостя был приглашен лауреат Государственной премии Сосорбарам Догмид, постановщиком спектакля выступил Заслуженный деятель искусств Монголии, балетмейстер, профессор Школы танцевального искусства Монгольского государственного университета искусств и культуры Энхгэрэл Даш-Яйчил, и примут участие монгольские талантливые танцовщики и хореографы ансамбля «Тумэн-Эх», театр Улан-Батора, театр «ХУН» и группа «Moko Band».

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