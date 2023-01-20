Монгольский волейболист сыграет в Азербайджанской лиге

CentralAsia (MNG) - Спортсмен национальной сборной по волейболу, прошлогодний чемпион Высшей лиги команда «Баянхонгор Корунд Гео» Чойжилсурэн Осор сыграет в Азербайджанской национальной лиге.

Он будет играть в клубе «Кharibulbulvc» вместе с Батсуурь Баттөр, бывшим капитаном команды «Өмнөговь Шанх транс», который на днях ехал в страну.

23-летний и 2-х метровый Чойжилсурэн выступал за команду «Тэнуун Огоо» в Премьер-лиге 2019 года. Также в 2022 году вместе с командой «Аврагч» завоевал серебряную медаль в «Лиге Б» и золотую медаль во взрослом чемпионате страны, был признан лучшим защитником.

Он также играл в составе национальной сборной, участвовавшей в Кубке вызова Азиатской федерации волейбола, проходившем в Чолтон-Ате, Кыргызстан, в прошлом году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения