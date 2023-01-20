экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский волейболист сыграет в Азербайджанской лиге

CentralAsia (MNG) -  Спортсмен национальной сборной по волейболу, прошлогодний чемпион Высшей лиги команда «Баянхонгор Корунд Гео» Чойжилсурэн Осор сыграет в Азербайджанской национальной лиге.

Он будет играть в клубе «Кharibulbulvc» вместе с Батсуурь Баттөр, бывшим капитаном команды «Өмнөговь Шанх транс», который на днях ехал в страну.

23-летний и 2-х метровый Чойжилсурэн выступал за команду «Тэнуун Огоо» в Премьер-лиге 2019 года. Также в 2022 году вместе с командой «Аврагч» завоевал серебряную медаль в «Лиге Б» и золотую медаль во взрослом чемпионате страны, был признан лучшим защитником.

Он также играл в составе национальной сборной, участвовавшей в Кубке вызова Азиатской федерации волейбола, проходившем в Чолтон-Ате, Кыргызстан, в прошлом году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com