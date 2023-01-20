Итоги рынка ценных бумаг Монголии за 2022 год и средний показатель ТОП-20

CentralAsia (MNG) - 2022 году продано 600,2 млн акций на сумму 551,2 млрд тугриков. По сравнению с 2021 годом объем операций с ценными бумагами сократился на 616,4 млрд тугриков или на 52,8%, количество проданных ценных бумаг также сократилось на 91,3 млн акций (13,2%).
Объем операций с ценными бумагами в декабре 2022 года достиг 170,4 млрд тугриков, увеличившись на 157,2 млрд тугриков (в 12,9 раза) по сравнению с предыдущим месяцем и на 138,7 (в 5,4 раза) млрд тугриков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Количество проданных акций составило 133,8 млн акций, что на 106,8 млн акций (в 5,0 раза) больше, чем в предыдущем месяце, и на 121,3 млн акций (в 10,7 раза) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Средний индекс ТОП-20, отражающий тенденцию фондового рынка, в декабре 2022 года достиг 36 176,8 процентных пункта, увеличившись на 1854,0 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 5492,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Средний индекс ТОП-20 (по тугрикам) по состоянию 19 января 2023 года:
|№
|Символ
|Название компании
|Цена закрытия
|Рыночная капитализация
|Описание деятельности
|1
|APU
|APU
|1 486
|1 579 580 468 098
|Производство продуктов питания
|2
|AARD
|Финансовая группа АРД
|3 918
|112 110 682 434
|Финансовые услуги
|3
|GOV
|ГОБИ
|250
|194 739 483 375
|Текстильное производство
|4
|ERDN
|Erdene Resource Development Corporation
|829
|285 425 011 704
|Геология и разведка
|5
|INV
|Invescore NBFI JSC
|4 950
|374 934 190 950
|Финансовые услуги
|6
|TTL
|Таван-Толгой
|11 090
|584 057 068 000
|Добыча угля
|7
|TUM
|Тумэн-Шувуут
|363
|72 658 000 000
|Производство продуктов питания
|8
|ADB
|Ард кредит
|104
|28 960 065 860
|Финансовые услуги
|9
|MNDL
|Мандал даатгал
|87
|54 077 004 592
|Финансовые услуги
|10
|UID
|Улсын Их Дэлгүүр
|3 800
|133 473 901 800
|Розница
|11
|AIC
|Ард даатгал
|782
|19 537 500 000
|Финансовые услуги
|12
|SUU
|Суу
|498
|171 006 072 272
|Производство продуктов питания
|13
|MFC
|Монос хунс
|118
|48 350 651 615
|Производство продуктов питания
|14
|MNP
|Монгол Шуудан
|871
|86 744 701 491
|Почтовая служба
|15
|LEND
|LendMN
|33
|24 244 196 954
|Финансовые услуги
|16
|BODI
|Бодь даатгал
|122
|27 735 468 147
|Финансовые услуги
|17
|NEH
|Дархан нэхий
|21
|22 665 483 380
|Производство кожи
|18
|MMX
|Махимпекс
|4 000
|15 202 884 000
|Пищевое производство
|19
|BDS
|B D Sec
|1650
|22 596 556 950
|Финансовые услуги
|20
|TCK
|Талх-Чихэр
|33 900
|34 703 531 700
|Пищевое производство
источник: idax ru