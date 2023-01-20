Итоги рынка ценных бумаг Монголии за 2022 год и средний показатель ТОП-20

CentralAsia (MNG) - 2022 году продано 600,2 млн акций на сумму 551,2 млрд тугриков. По сравнению с 2021 годом объем операций с ценными бумагами сократился на 616,4 млрд тугриков или на 52,8%, количество проданных ценных бумаг также сократилось на 91,3 млн акций (13,2%).

Объем операций с ценными бумагами в декабре 2022 года достиг 170,4 млрд тугриков, увеличившись на 157,2 млрд тугриков (в 12,9 раза) по сравнению с предыдущим месяцем и на 138,7 (в 5,4 раза) млрд тугриков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество проданных акций составило 133,8 млн акций, что на 106,8 млн акций (в 5,0 раза) больше, чем в предыдущем месяце, и на 121,3 млн акций (в 10,7 раза) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Средний индекс ТОП-20, отражающий тенденцию фондового рынка, в декабре 2022 года достиг 36 176,8 процентных пункта, увеличившись на 1854,0 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 5492,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Средний индекс ТОП-20 (по тугрикам) по состоянию 19 января 2023 года:

№ Символ Название компании Цена закрытия Рыночная капитализация Описание деятельности 1 APU APU 1 486 1 579 580 468 098 Производство продуктов питания 2 AARD Финансовая группа АРД 3 918 112 110 682 434 Финансовые услуги 3 GOV ГОБИ 250 194 739 483 375 Текстильное производство 4 ERDN Erdene Resource Development Corporation 829 285 425 011 704 Геология и разведка 5 INV Invescore NBFI JSC 4 950 374 934 190 950 Финансовые услуги 6 TTL Таван-Толгой 11 090 584 057 068 000 Добыча угля 7 TUM Тумэн-Шувуут 363 72 658 000 000 Производство продуктов питания 8 ADB Ард кредит 104 28 960 065 860 Финансовые услуги 9 MNDL Мандал даатгал 87 54 077 004 592 Финансовые услуги 10 UID Улсын Их Дэлгүүр 3 800 133 473 901 800 Розница 11 AIC Ард даатгал 782 19 537 500 000 Финансовые услуги 12 SUU Суу 498 171 006 072 272 Производство продуктов питания 13 MFC Монос хунс 118 48 350 651 615 Производство продуктов питания 14 MNP Монгол Шуудан 871 86 744 701 491 Почтовая служба 15 LEND LendMN 33 24 244 196 954 Финансовые услуги 16 BODI Бодь даатгал 122 27 735 468 147 Финансовые услуги 17 NEH Дархан нэхий 21 22 665 483 380 Производство кожи 18 MMX Махимпекс 4 000 15 202 884 000 Пищевое производство 19 BDS B D Sec 1650 22 596 556 950 Финансовые услуги 20 TCK Талх-Чихэр 33 900 34 703 531 700 Пищевое производство

источник: idax ru

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