Первая компания из Монголии аккредитована на Белорусской товарной бирже

CentralAsia (MNG) - Для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) аккредитовалась первая компания из Монголии. Таким образом, география биржевой торговли в очередной раз расширилась и сейчас охватывает 71 страну на четырех континентах, сообщили BelTA в пресс-службе БУТБ.

Через биржевую площадку монгольское предприятие планирует поставлять в Беларусь продукцию горнодобывающей промышленности, включая плавиковый шпат и шлаки, применяемые в металлургической отрасли, а также закупать белорусские металлоизделия и товары сельскохозяйственной группы.

«Интерес монгольского бизнеса к биржевой площадке не случаен. У нас аккредитованы и участвуют в торгах все металлургические предприятия страны, а сумма сделок в секции металлопродукции за прошлый год составила Br2,2 млрд. Иными словами, на бирже сосредоточены крупнейшие потребители и производители товаров, торговлей которыми намерена заниматься монгольская компания. В сегменте АПК ситуация аналогичная — на биржевых торгах представлен широчайший ассортимент продукции отечественных сельхозпредприятий, в том числе экспортеров молока, сливок и сливочного масла, которые особенно востребованы в Монголии. К тому же уровень риска в случае применения биржевой схемы продаж, как правило, значительно ниже, чем при работе по прямым контрактам, за счет эффективной системы контроля исполнения обязательств. Поэтому использование нашей торговой платформы как точки доступа на белорусский рынок более чем оправдано», — рассказали в пресс-службе.

Следующим шагом в сотрудничестве БУТБ с монгольским предприятием будет предоставление ему статуса биржевого брокера. Это позволит выступать в качестве официального представителя БУТБ в Монголии и привлекать на белорусскую биржевую площадку новых импортеров и экспортеров.

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