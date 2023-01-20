Видео: Политика и протесты в 2023 году в Монголии, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Ананд Төмөртогоо, Болор Лхаажав и Джулиан Диркес обсуждают факторы декабрьских протестов в Монголии и вероятность их повторения этой весной.

В декабре 2022 года монголы массово вышли на улицы Улан-Батора, где протестовали более недели. Непосредственной причиной были обвинения в коррупции в угольной промышленности Монголии, но демонстрации стали переплетаться с общей озабоченностью по поводу экономики Монголии, неравенства и отсутствия возможностей для молодежи. Также в игре были более крупные политические сражения между правящей и оппозиционной партиями, а также внутри самой правящей партии.

Чего нам ожидать от монгольской политики в 2023 году с таким драматическим окончанием 2022 года? Если вы пропустили нашу живую дискуссию 17 января, вы можете посмотреть запись здесь. С участием Ананд Төмөртогоо, журналиста из Монголии; Болор Лхаажав, исследователь и постоянный обозреватель The Diplomat; и др. Джулиан Диркес, доцент Университета Британской Колумбии.

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