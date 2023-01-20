Законопроект о защите прав человека в социальных сетях будет внесен в ВГХ

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабмина обсуждался законопроект о защите прав человека в социальных сетях, и Кабмин решил внести его на срочное рассмотрение в Великий Государственный Хурал (ВГХ).

Необходимо разработать правовую базу и сформулировать положения для защиты прав и законных интересов человека, ограничения неуместных, дискриминационных и оскорбительных слов и противоречивого содержания, предотвращения доступа детей к любому виду контента, который может отрицательно сказаться на их физическом и интеллектуальном развитии, а также запретить продвижение наркотиков и психоактивных веществ в Интернете.

«Самое главное в создании электронного правительства — это защита персональных данных. Существует настоятельная необходимость работать в области образования и обучения правильному использованию в электронной среде. Кибератаки удвоились или утроились за последние годы. В 2022 году в онлайн-среде было совершено 3858 преступлений мошенничества, а в 2022 году — 7708. Более 70 процентов подростков проводят в Интернете от одного до двух часов в день. Один из каждых двух детей регулярно сталкивается с порнографической информацией. 82 процента получили непристойные сообщения от пользователей Интернета. Закон о защите прав человека в социальных сетях ни на кого не возлагает ответственности и не расследует нарушения. Но закон определяет, что представляет собой контент, нарушающий права. Например, совершение самоубийства, членовредительство, употребление наркотиков и психоактивных веществ, дача подробных инструкций о преступлении, реклама, побуждающая детей к попрошайничеству и бродяжничеству, преподаются как нарушения», — объяснил законопроект министр электронного развития и связи Учрал Ням-Осор.

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