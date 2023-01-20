экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Команда монгольского легионера лидирует в лиге Таиланда без единого поражения
Хангал Тамираа
Хангал Тамираа

CentralAsia (MNG) -  Команда Nakhon Ratchasima, которую играет монгольский волейболист и бывший нападающий команды «Ноён Натур Мед» монгольской лиги, Хангал Тамираа, в настоящее время является чемпионом первого раунда тайской лиги с семью победами и без поражений.

Хангал
Хангал

Чемпион Тайской лиги 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2021 годов Nakhon Ratchasima одержал свою первую победу во втором раунде и лидирует в игре с 8 победами подряд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com