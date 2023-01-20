Команда монгольского легионера лидирует в лиге Таиланда без единого поражения

Хангал Тамираа

CentralAsia (MNG) - Команда Nakhon Ratchasima, которую играет монгольский волейболист и бывший нападающий команды «Ноён Натур Мед» монгольской лиги, Хангал Тамираа, в настоящее время является чемпионом первого раунда тайской лиги с семью победами и без поражений.

Хангал

Чемпион Тайской лиги 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2021 годов Nakhon Ratchasima одержал свою первую победу во втором раунде и лидирует в игре с 8 победами подряд.

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