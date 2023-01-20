Денежная масса увеличилась на ₮1,8 трлн или примерно на $519 млн

CentralAsia (MNG) - Денежная масса М2 на конец декабря 2022 года по предварительным результатам составила 29,7 трлн тугриков ($8.5 млрд), увеличившись на 1,8 трлн тугриков (6,4 процента)-($519 млн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Национальный статистический комитет сообщил, что это связано с увеличением операций с иностранной валютой на 2,6 трлн (в 2,1 раза), а также с увеличением депозитов в иностранной валюте на 936,9 (23,6 процента) млрд тугриков.

Денежная масса M1 достигла 7,2 трлн тугриков ($2.0 млрд) на конец того же месяца, что на 1,3 трлн тугриков (21,6 процента) больше, чем в предыдущем месяце, и на 691,9 миллиарда тугриков (10,6 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из денежной масс (M1) 6,4 (88,5 процента) триллиона тугриков составляют иностранную валюту, а 831,1 (11,5 процента) миллиарда тугриков — деньги вне сберегательных учреждений.

По предварительным данным на конец декабря прошлого года,

денежные агрегаты составили 22,5 трлн тугриков, что на 1 трлн тугриков (4,8 процента) больше, чем в предыдущем месяце, и на 1,1 трлн тугриков (5,1 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Денежные агрегаты 12,6 (56,1 процента) триллиона тугриков находятся в тугриках, 4,9 (21,9 процента) триллиона тугриков находятся на депозитах в иностранной валюте и 4,9 (22 процента) триллиона тугриков находятся в валютных операциях.

К концу декабря 2022 года наличное денежное обращение достигло 1,1 трлн тугриков, согласно предварительным данным, что увеличилось на 96,1 (9,7 процента) миллиарда тугриков по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшилось на 16,3 (1,5 процента) миллиарда тугриков по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За указанный период чистые иностранные активы достигли 2,5 трлн тугриков, увеличившись на 1,8 трлн тугриков (в 3,5 раза) по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшившись на 1,3 трлн тугриков (34,6 процента) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в то время как внутренние чистые активы достигли 27,2 трлн тугриков по сравнению с предыдущим месяцем 504,3 (1,9 процента) миллиарда, увеличившись на 3,1 триллиона (12,9 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ежегодный прирост денежной массы складывался из внутренних чистых активов.

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