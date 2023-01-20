В Монголии за сутки выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом.

Из новых случаев 1 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 случай был выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении. В Улан-Баторе и еще 6 аймаках госпитализированы 12 подтвержденных случаев коронавируса.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2136 (+0) человек.

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