США объявили о пакете помощи Украине с бронемашинами Bradley и Stryker

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи объемом $2,5 млрд, сообщается на сайте ведомства.

В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP.

Также США передадут Украине противорадиолокационные ракеты HARM, 350 бронемашин HMMWV, артиллерийские снаряды разных калибров и другие виды вооружений.

В пакете не оказалось танков Abrams, о которых просил Киев. M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500–3000 м. Представитель Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США пока не считают целесообразным передавать Украине эту технику из-за высокой стоимости обслуживания. Politico со ссылкой на американского чиновника передавало, что отсутствие танков Abrams в ближайшей поставке вызвано сложностями с логистикой и техническим обслуживанием, а не с риском эскалации конфликта.

По подсчетам CNN, с начала российской военной операции на Украине США выделили Киеву $26,7 млрд на помощь в области безопасности.

Крупнейшей поддержкой Киева со стороны Вашингтона за время сотрудничества двух стран стал пакет военной помощи на $3 млрд, который США выделили Украине в начале января.