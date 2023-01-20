Узбекские врачи успешно разделили сиамских близнецов из Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте успешно проведена операция по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Восьмимесячные девочки Фотима и Зухра родились и живут в Кыргызстане. О том, что они являются сиамскими близнецами, стало известно на 28-й неделе беременности. Будущую мать сразу отправили из Оша в Бишкек, где спустя неделю, 31 мая 2022 года, дети увидели свет в результате кесарева сечения.

Общий вес близнецов при рождении составлял 1600 гр. Они были соединены брюшной полостью – у них была общая печень, но желчные пузыри сформировались раздельно и без проблем выполняли свою функцию.

Через десять дней после рождения близнецов их родителям сказали, что шансов на выживание у детей нет, и выписали домой. Однако родители, не теряя надежд, обратились по телефону к заведующему отделением неонатальной хирургии Республиканского перинатального центра в Узбекистане, доктору медицинских наук, профессору Бахтиёру Эргашеву.

«Мы все ощущали уровень операции, ее критические факторы. По прошествии нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проведенных на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе. Мы объяснили ситуацию родителям детей и сказали, что если захотят, они могут везти их в другую страну. Но они ответили, что хорошо ознакомились с нашими предыдущими практиками и полностью нам доверяют. Эта вера также придавала нам силы», — рассказал Бахтиер Эргашев.

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В октябре малышей привезли в Ташкент. Операцию провели 19 декабря. Ей предшествовало несколько консилиумов, репетиции операции, подготовка необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования.

Впервые операцию по разделению сиамских близнецов провела бригада, полностью состоявшая из узбекских врачей.

«Нам тесно помогали наши наставники — директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, профессор Хабибулло Акилов и заведующий кафедрой детской хирургии ТашПМИ, профессор Насриддин Эргашев», — сообщил Бахтиер Эргашев.

Операция длилась три часа. Во время нее применялись технологии, позволяющие разделить младенцев с минимальной кровопотерей, — это ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал Bloodstop.

После разделения каждого близнеца прооперировала отдельная бригада хирургов-неонатологов. Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время девочек выпишут.

Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов вручил специалистам, принимавшие участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и почетные грамоты.

Ранее также сообщалось о сиамских близнецах Зите и Гите Резахановых, которые родились 19 октября 1991 года в Кыргызстане. 26 марта 2003 года в Городской детской клинической больнице №13 им. Филатова города Москвы группой медицинских специалистов была произведена операция по их разделению.

29 октября 2015 года скончалась одна из сестер сиамских близнецов Зита Резаханова. Смерть Зиты Резахановой наступила вследствие полиорганной недостаточности.