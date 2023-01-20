Три теракта предотвращено в Казахстане в 2022 году, – КНБ

CentralAsia (KZ) - Председатель комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах деятельности КНБ за 2022 год. В частности, он сообщил, что в прошлом году в стране предотвращено три теракта.

«Велась превентивная работа по снижению террористических угроз. На стадии подготовки предотвращены 3 теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму», - сообщила пресс-служба президента.

Кроме этого, нейтрализованы 15 особо опасных организованных преступных группировок, задержаны 56 их лидеров и активных участников, из незаконного оборота изъято более 1 100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.

Также в прошлом году проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков, нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов, ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков, пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.

Вместе с тем татакхническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2 954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры, задержано 15 603 нарушителя государственной границы, не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 млрд тенге.

По итогам встречи главой государства дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

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