В Москве устанавливают ПВО на крышах домов, - российские СМИ

CentralAsia (CA) - В социальных сетях 19 января появились несколько видеозаписей и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», установленные на крышах нескольких зданий в Москве.

Фото и видео размещают телеграм-каналы российских военкоров и z-телеграм-каналов.

Подлинность опубликованных материалов не подтверждена Министерством обороны РФ. Однако на место скопления военной техники в Тетеринский переулок съездили журналисты издания MSK1.RU.

Охранник рассказал им, что военные якобы «ремонтируют крышу»: «Стройбатовцы работают. Не переживайте вы так, это просто плановые учения», - сказал он корреспондентам.

Как они пишут, на табличке, которая висит при входе в офисное здание, написано, что в нем располагается фотостудия Sly Foх.

«Помещения в ней сдаются под аренду. Кроме этого, там находятся музыкальная студия Sova и административный офис ПАО «МТС», - сообщает MSK1.RU.

Военкор Александр Коц видит в установке систем ПВО в Москве положительный знак.

«Просят прокомментировать установку в Москве в отдельных парках и на крышах зданий систем ПВО. Фото и видео уже публикуются в разных каналах. Я не буду.

Вижу в этом очень положительный сигнал. Значит там прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области - это вопрос времени. Хорошо, что начали готовиться заранее, а не по факту первых ударов», - заявил он в своем тг-канале.

Телеграм-канал «Moscow calling» распространил несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показан момент установки ЗРПК «Панцирь-С1» в переулке в центре города.

Еще в одном ролике, утверждает канал, ЗРПК стоит на крыше дома.

Российские телеграм-каналы опубликовали также фотографию здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, как утверждается, также установлен «Панцирь-С1».

«В последние несколько недель в социальных сетях появились сразу несколько снимков зенитных и ракетных комплексов ПВО, которые разворачивают в разных районах Москвы.

Например, комплексы С-400 развернули в районе Тимирязевской сельхозакадемии.

Ещё одно место – парк «Лосиный остров» – там разместили батарею ПВО», - заявляет издание «Кооператив».

«В национальном парке Лосиный остров — секретная стройка, ради которой вырубили деревья, оказалась площадкой под ЗРК.

Ее оборудованием якобы занимается Минобороны.

Депутаты и общественники отправляли запросы о законности вырубки деревьев в особо охраняемой зоне, но от профильных ведомств ответов они не получили», - пишет издание «Сирена».

Власти Москвы, а также Министерство обороны РФ пока не комментировали эти сообщения.