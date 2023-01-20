Сильнейшие за последние 10 лет морозы погубили урожай на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Шымкенте и Туркестанской области Казахстана тепличники массово жалуются на нехватку угля и его плохое качество. По их словам, уголь не дает нужный жар, чтобы прогреть тепличные помещения, передает Otyrar.kz.

По словам тепличников, таких морозов в регионе не было последние 10 лет и они оказались не готовы к холодам. На саженцы потратили миллионы, вложили в них все свои силы в надежде на богатый урожай. Предприниматели говорят, что заморозки растения не пережили из-за нехватки и низкого качества угля.

«Уголь не дает нормальный жар. Мы просто не можем нагреть теплицы до нужной нам температуры. Поэтому урожай погиб», - говорит помощник управляющего теплицей Серик Мустафаев.

Только одно хозяйство понесло убытки более чем на 100 млн тенге. Предпринимателям нечем закрывать кредиты, которые они взяли на развитие бизнеса. И такая проблема у десятков владельцев теплиц не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области. Говорят, морозы ночью доходили до минус 20 градусов. Урожай погиб от холода.

«Мы должны были собрать 1200-1300 тонн. Но получится всего около 250 тонн. Все остальное только выкинуть. Нужно снова сеять, а это снова расходы», - говорит агроном Мерей Терликбаев.

Молодые побеги уже не вырастут, говорят тепличники. Только набравшие цвет листья покрыл слой льда.

По словам представителя филиала «Союза фермеров» Кайрата Салыбека, в регионе действительно проблема с углем. Его не хватает для того, чтобы обогреть теплицы. А ведь именно тепличные хозяйства на юге обеспечивают казахстанцев свежими местными овощами. А на восстановление разрушенных теплиц уйдет немало времени.

«Один тепличный фермер, например, содержит примерно 45 человек , работу дает, зарплату дает. Если, например, одна из теплиц не будет работать, то 50 человек без работы будет. И на продовольствии плохо скажется, дорожать будет», - говорит Кайрат Салыбек.

Некоторые фермеры боятся сажать овощи, так как, если вдруг угля не хватит, могут уйти в минус. И ждут, пока на юге потеплеет, чтобы высадить рассаду. Поэтому урожай южных овощей, говорят специалисты, в этом году наверняка будет поздно.

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