В Белоруссии пройдут учения спасательных подразделений ОДКБ

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CentralAsia (CA) - В этом году в Белоруссии состоится учение спасательных подразделений стран ОДКБ «Скала-2023», сообщил белорусский министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

«В 2023 году на территории нашей страны состоится учение спасательных подразделений государств - членов ОДКБ «Скала-2023». Оно будет направлено на повышение согласованности совместных действий при реагировании на комплексные чрезвычайные ситуации», - сказал он в интервью БелТА.

Глава МЧС добавил, что в рамках председательствования Минска в ОДКБ будет проводиться работа над повышением эффективности оперативного управления при чрезвычайных ситуациях.

В частности, речь идет об улучшении взаимодействия между национальными центрами управления в кризисных ситуациях, совершенствовании их технических и технологических возможностей. Не менее важной составляющей станет подготовка спасателей к проведению аварийно-спасательных работ высокой сложности, сказал Синявский.

В ОДКБ входят помимо Белоруссии, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.