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Нурсултан Назарбаев госпитализирован, - СМИ
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирован в больницу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пост бывшего директора «Хабар 24» Александра Аксютица.

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», - написал Аксютиц на своей странице в социальной сети.

82-летний Назарбаев возглавлял Казахстан около 30 лет. В марте 2019 года ушел с поста президента.

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