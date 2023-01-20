Нурсултан Назарбаев госпитализирован, - СМИ

Нурсултан Назарбаев
CentralAsia (KZ) - Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирован в больницу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пост бывшего директора «Хабар 24» Александра Аксютица.
«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», - написал Аксютиц на своей странице в социальной сети.
82-летний Назарбаев возглавлял Казахстан около 30 лет. В марте 2019 года ушел с поста президента.
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