Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане, - СМИ

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.

Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.

«Назарбаев находится в кардиохирургическом центре», - сказал источник издания.

Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.

Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки, пишут СМИ.

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