Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане, - СМИ

|Предыстория: Нурсултан Назарбаев госпитализирован, - СМИ
CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.
Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.
«Назарбаев находится в кардиохирургическом центре», - сказал источник издания.
Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.
Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки, пишут СМИ.