Нурсултан Назарбаев
|Продолжение: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане, - СМИ
|Предыстория: Нурсултан Назарбаев госпитализирован, - СМИ
CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай.
«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», - сообщил Айдос Укибай в Twitter.
По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Ранее казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники сообщил, что 82-летний Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.
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