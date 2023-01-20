Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», - сообщил Айдос Укибай в Twitter.

По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Ранее казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники сообщил, что 82-летний Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.

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