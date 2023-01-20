Вокруг узбекских ГЭС построят ветро-солнечные электростанции

CentralAsia (UZ) - На свободных участках вокруг гидроэлектростанций в Узбекистане построят гибридные электростанции, основанные на ветровых и солнечных источниках. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана, информируя о совещании по вопросам улучшения энергоснабжения, которое провел Шавкат Мирзиёев.

Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство ветро-солнечных электростанций будут невысокими, отметил президент.

Мирзиёев указал на высокий потенциал гидроэнергетики и поручил значительно увеличить ее мощности. С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС, которые, по расчетам, смогут вырабатывать 675 млн киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 млн кубометров газа в год.

В текущем году власти Узбекистана планируют ввести в эксплуатацию семь объектов и десять микроГЭС общей мощностью 197 МВт. Также начнутся работы по реализации восьми перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС общей мощностью 438 МВт.

На совещании отметили рост интереса предпринимателей к гидроэнергетике — благодаря выгодным закупочным ценам на электроэнергию, вырабатываемую микроГЭС. Ранее сообщалось, что для предпринимателей установят привлекательные закупочные тарифы и обеспечат долгосрочную аренду земли. Избыток электроэнергии, выработанной на солнечных, ветряных станциях и микроГЭС, будет гарантированно закупаться государством в течение как минимум десяти лет.

На совещании были обсуждены меры по стабильному обеспечению населения энергией. Президент подчеркнул необходимость задействовать все имеющиеся резервы и не допускать срыва сроков реализации новых и перспективных проектов.

Кроме того, были определены задачи по наращиванию суточной выработки энергии в условиях энергодефицита, справедливого и эффективного распределения ресурсов, планомерной доставки энергии на места, оперативному устранению перебоев.