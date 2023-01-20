Выборы в мажилис и в маслихаты пройдут в один день

CentralAsia (KZ) - Выборы в мажилис и маслихаты проведут в один день - 19 марта. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Казахстана.

«Предлагается провести в один день, 19 марта, выборы как депутатов Мажилиса, так и маслихатов всех уровней. Мы это с членами ЦИК обсуждали. Поручаю территориальным избирательным комиссиям областей, Астаны, Алматы и Шымкента принять соответствующие меры», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров во время заседания.

Член ЦИК Сабила Мустафина отметила, что внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании Указа президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

Уточняется, что сроки проведения регистрации - с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов - с 18:00 18 февраля по 00:00 18 марта.

Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов от дня назначения до дня голосования составит 59 дней.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис и назначил дату выборов, а также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

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