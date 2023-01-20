За сутки в Казахстане зарегистрировано 74 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 74 случая коронавирусной инфекции, 7 случаев пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 405 289 случаев КВИ+ и 90 672 случая КВИ-. От пневмонии скончались 5 408 человек.

На 20 января лечение получают 1 949 человек (1 796 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах остаются 156 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 793. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в крайне тяжелом – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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Коронавирус в Казахстане

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