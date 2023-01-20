Путин поговорил по телефону с Токаевым
- Азия и мир, политика
- 15:15, 20 января 2023
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CentralAsia (CA) - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.
Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора «обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества».
«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», - говорится в сообщении.
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