Путин поговорил по телефону с Токаевым

CentralAsia (CA) - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора «обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества».

«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», - говорится в сообщении.