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Путин поговорил по телефону с Токаевым

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора «обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества».

«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», - говорится в сообщении.

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