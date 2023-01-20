В Казахстане рассказали подробности операции Назарбаева

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал об операции, проведенной бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Informburo.kz.

Как отметил Юрий Пя, операция не была экстренной.

«Эта процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована в прошлом году. В силу его занятости мы решили провести когда ему будет удобно. Мы решили провести операцию сегодня. Медицинские вопросы – это достояние самого пациента. Каждый человек имеет право на то, чтобы не разглашать информацию. Но так как это неординарная личность, Нурсултан Абишевич, на часть вопросов мы можем ответить. Процедура проведена успешно. Нам есть чем гордиться. У нас есть доверие к медицине нашей страны, не только у граждан, но и руководства страны», – сообщил хирургЮрий Пя.

Операция длилась около двух с половиной часов, отметил он, подчеркнув, что это даже не операция, а лечебно-диагностическая процедура. Юрий Пя добавил, что процедуру провели бесплатно, как и все остальные операции, которые делают в Национальном научном кардиохирургическом центре. Нурсултан Назарбаев, по данным доктора, наблюдается в центре со дня его открытия, то есть уже 12 лет.

Хирург также ответил на вопрос о том, волновался ли он во время проведения этой процедуры.

«Пациент есть пациент. Я отношусь к каждому пациенту как с самому близкому человеку. Любой, кто бы ни переступил порог. Мне всегда страшно, это в кавычках, но я всегда волнуюсь перед каждой операцией. Я чувствую за всю команду, которая работает в этой клинике, большую гордость. Для всех нас это мотивация, доказательство того, что мы находимся на правильном пути», – сказал он.

Доктор отметил, что состояние экс-президента хорошее и в ближайшие дни его выпишут.

«Я когда-то говорил первому президенту, что хотел бы побывать в космосе, и добавил, что я хотел бы полететь туда с ним, потому что у него такое прекрасное сердце, было и остаётся, что он может лететь в космос», – рассказал Юрий Пя.

О том, что Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце, сообщил сегодня, 20 января, его пресс-секретарь Айдос Укибай. Он подчеркнул, что жизни экс-главы государства ничто не угрожает

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