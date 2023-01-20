Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции

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CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, которому сделали операцию на сердце, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы тоже в Москве все желаем ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков журналистам, его цитирует РБК.

Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц сообщил, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Аксютиц уточнил, что первый президент республики находится в одной из астанинских больниц, где проходит комплексное обследование сердца, не исключается операция.

Позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай рассказал, что бывшему лидеру провели операцию, она прошла успешно. «Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — уточнил он.

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