Более миллиона французов вышли на митинг против пенсионной реформы

CentralAsia (CA) - Во Франции 19 января более 1 млн человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы, сообщает BBC. Митинг организовали восемь ведущих французских профсоюзов.

Дело в том, что власти Франции рассматривают повышение пенсионного возраста для большинства людей с 62 до 64 лет. Президент страны Эмманюэль Макрон считает реформу «справедливой и ответственной». По оценкам Министерства труда, отодвигание пенсионного возраста на два года и продление периода выплат принесет дополнительные 17,7 млрд евро пенсионных взносов, что позволит системе выйти на безубыточность к 2027 году.

Но опросы общественного мнения показывают, что большинство французов против этой меры. Демонстрации прошли в 200 французских городах. Протесты в таких крупных городах, как Париж, Марсель, Тулуза и Ницце остановили работу многих транспортных служб. Эйфелева башня была закрыта для посетителей.

«Должны быть увеличены зарплаты и пенсии, а не пенсионный возраст», — гласил плакат, который держали рабочие в Туре, на западе Франции.

Если, согласно официальным данным МВД Франции, на протест вышли 1,12 млн человек, то по словам главы крупного профсоюза CGT Филиппа Мартинеса, общее число протестующих — более двух миллионов.

Ведущие профсоюзы страны призвали к проведению второго дня забастовок 31 января, чтобы заставить Макрона и его правительство отказаться от пенсионной реформы.

Профсоюзы хотят устроить подобный митинг еще 31 января.

Ранее, 10 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которую правительство планирует начать в этом году. С 1 сентября власти намерены каждый год повышать пенсионный возраст в стране на три месяца. Таким образом к 2030 году он повысится с 62 до 64 лет.

Это будет уже седьмая пенсионная реформа во Франции с тех пор, как в 1982 году президент Франсуа Миттеран снизил пенсионный возраст до 60 лет.