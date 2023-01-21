ArdCoin, пионеру в Монголии, 4 года!

CentralAsia (MNG) - 20 января 2019 года, 4 года назад, в Монголии появился первый коин в Монголии, основанный на технологии блокчейна, ArdCoin. В тот день Луна была ближе всего к Земле, и произошло редкое полное затмение, которое было отмечено как Super Red Blood Wolf Moon или «Суперлуна кровавого волка».

Необычное стечение обстоятельств приводит к явлению, называемому суперлуной кровавого волка. Когда Луна Земли во время полного лунного затмения имеет красноватый оттенок и совпадает с суперлунием и Полнолунием Волка, это называется суперлуной кровавого волка. Супер луна кровавого волка — редкое событие. Для этого требуется, чтобы Луна находилась в фазе кровавой луны, и в то же время она должна быть немного ближе к Земле, чем обычно.

Курс ArdCoin дата рождения:

4 года назад ₮1 (20 января 2019 г.)

3 года назад ₮3 (20 января 2020 г.)

2 года назад ₮21 (20 января 2021 г.)

1 год назад ₮81 (20 января 2022 г.)

Сегодня ₮22 (21 января 2023 г.)

В течение этого периода ArdCoin является не только наиболее широко используемой и высоколиквидной отечественной криптовалютой, но также зарегистрирована в общей сложности на 8 зарубежных и отечественных биржах и 6 платформах и сформировала свою экосистему с Финансовой ассоциацией АРД, сильным игроком на фондовом рынке.

В будущем ArdCoin намерен диверсифицировать экосистему и ввести открытые призовые баллы на основе блокчейна не только в Монголии, но и на международном уровне.

источник: idax ru

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