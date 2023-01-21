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В Казахстане за сутки выявлено 78 новых случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 78 случаев заражения Covid-19, днем ранее заболели 74 человека.

По состоянию на 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек (–1 681+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном – 1 696.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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