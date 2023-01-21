Британского премьер-министра оштрафовали после видео в соцсетях

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал видео из автомобиля и получил штраф за не пристегнутый ремень безопасности, передает Sky News.

Пресс-служба Риши Сунака опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором британский премьер-министр объявил об увеличении инвестиций в экономику графства Ланкашир.

В полиции обратили внимание на то, что во время поездки на пассажирском месте в автомобиле на территории графства глава британского кабмина не был пристегнут ремнем безопасности.

В заявлении полиции говорится, что "в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как человек не пристегнул ремень безопасности, находясь в качестве пассажира в движущейся машине в Ланкашире. После изучения этого вопроса 42-летнему мужчине из Лондона вручили уведомление о фиксированном штрафе". Имя Риши Сунака в заявлении полиции не называется.

"Премьер-министр полностью признает, что это была его ошибка, и приносит извинения. Он, конечно, выполнит установленное наказание", - пояснил представитель Сунака.

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