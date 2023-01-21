Названы страны, где живут трудоголики

офис

CentralAsia (KZ) - Франция заняла первое место по числу трудоголиков среди руководителей бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.

Так, четверо из десяти руководителей французского бизнеса признались, что работают интенсивно и подолгу без регулярных перерывов, что значительно превышает среднемировой показатель, говорится в исследовании.

Помимо этого, французские руководители испытывали наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы. Авторы исследования обнаружили, что опасения французов по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием работать удаленно по сравнению с их коллегами по всему миру способствовали их склонности к трудоголизму.

На втором месте в рейтинге по числу трудоголиков — ОАЭ, на третьем — Египет, следом — Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур.

По данным опроса, трудоголизм был более распространен среди руководителей, которые работали в офисе полный рабочий день, по сравнению с теми, кто работал удаленно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения